De har begge dyrket eliteløb. De har begge uddannet sig som skolelærere. Og de har begge skabt et verdensomspændende ølbryggeri.

Der har med andre ord altid været en vis lighed, konkurrence og rivalisering mellem de enæggede tvillinger Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit Bjergsø, som står bag succesbryggerierne Mikkeller og Evil Twin.

Med årene har brødrenes forhold da også udviklet sig til en bitter øl-fejde. Og nu er der så kommet endnu mere brænde på bålet.

Mikkel Borg Bjergsø er nemlig ved at åbne en ølbar på selvsamme adresse på Åboulevarden i København, hvor hans bror var med til at åbne ølbaren 'Himmeriget' for nogle år siden.

Den ene ølbar kommer til at ligge i højre side af ejendommen, mens den anden ligger i venstre side.

Og det falder ikke just i god jord hos Jeppe Jarnit Bjergsø, at hans tvilling nu skal være nabo. Han ser det som en bevidst provokation.

»Det undrer mig, for det er ikke den mest attraktive adresse i verden. Det er jo kæmpe og meget trafikeret vej, hvor der ikke er mange fodgængere. Så det undrer mig, at han vælger at åbne lige præcis der af alle steder i København, siger Jeppe Jarnit Bjergsø i et interview med Radio24syv.

Han har hørt, at den nye nabobar bliver en form for tysk bierstube, og han giver ikke meget for den succesrige tvillingebrors nye tiltag:

Jeppe og Mikkel Bjergsø ses her sammen på et billede fra 1999. Nu ligger de to brødre og succesbryggere i krig. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Jeppe og Mikkel Bjergsø ses her sammen på et billede fra 1999. Nu ligger de to brødre og succesbryggere i krig. Foto: BJARKE ØRSTED

»Han har jo ufatteligt svært ved at se, at jeg har succes, og han har siden starten prøvet at ødelægge alt for mig. Det er jo også en af grundene til, at vi ikke kommer så godt ud af det med hinanden længere,« siger Jeppe Jarnit Bjergsø og fortsætter:

»Og så har det måske også noget at gøre med, at Mikkeller er ved at miste grund i ølkredse. Det er jo blevet et stort kommercielt firma, og der er efterhånden ikke mange i ølkredse, der tager ham seriøst længere. Mens vi er noget af det, som bliver taget allermest seriøst i Europa lige nu.«

Han mener, at Mikkeller altså forsøger at lukrere på Evil Twins popularitet og brand og 'blive en del af noget, han (Mikkeller, red) ikke længere er en del af'.

Og for at stjæle nogle kunder fra nabobaren.

Han sender desuden en stikpille af sted til sin bror, som han mener har solgt ud og i øvrigt har penge nok til at kunne starte en bar alle andre steder.

»Men det her, det bliver da ikke mere 'in your face',« siger Jeppe Jarnit Bjergsø, som selv mener, at han har forsøgt at undgå den alt for direkte konkurrence med sin bror.

Mikkel Borg Bjergsø erklærer sig 'fuldstændig uforstående' overfor den kritik, hans bror fremførte i interviewet med Radio24Syv.

»Himmerriget havde en klausul mod, at der blev åbnet andre ølbarer i samme karré i sin lejekontrakt. Den gik de med til at ophæve, da vi forhandlede om et lejemål i ejendommen.«

»Derfor giver det ingen mening for mig, at han (broderen Jeppe Jarnit Bjergsø, red.) nu kritiserer os for at åbne ved siden af Himmerriget. Det kunne de sagtens have forhindret, hvis de ville,« siger Mikkel Borg Bjergsø til B.T.

Han undrer sig også over, at Jeppe Jarnit Bjergsø kalder åbningen af den nye Mikkeller-ølbar for en provokation.

»Jeg kommer til at bruge omkring fem millioner kroner på at etablere den ølbar. Så mange penge kan jeg altså ikke bruge på udelukkende at provokere andre,« siger Mikkel Borg Bjergsø.

Mikkeller-stifteren er overbevist om, at det vil gavne begge ølbarer, at de kommer til at ligge side om side, idet det vil lokke flere ølentusiaster til Åboulevarden.