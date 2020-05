Tirsdag den 13. maj var en sort dag for fynske Niels Henrik Ove.

Coronakrisen havde tvunget bisonfarmeren i knæ, han havde fået afslag på økonomisk hjælp fra staten og var indstillet på, at han kunne blive nødt til at aflive halvdelen af sin bestand på 380 bisoner og 100 kalve.

Og da TV2 Fyn og Fyens.dk kom for at fortælle historien om den nødstedte landmand, kunne han ikke holde tårerne tilbage, da han skulle redegøre for, hvor store konsekvenser krisen havde.

Men i dag har Niels Henrik Ove tårer i øjnene af en anden grund.

Der er tale om glædestårer, for på bare tre dage har han modtaget over en million kroner i donationer fra mennesker, der ønsker at støtte ham og hans virksomhed.

»Jeg tør ikke rigtigt lægge mig til at sove om natten, for jeg er bange for, at det hele bare er en drøm, jeg kan vågne fra igen,« fortæller en berørt Niels Henrik Ove.

Udover pengedonationerne, som er strømmet ind fra hele landet, så er lokalmiljøet i Morud på Fyn, hvor Ditlevsdal Bison Farm ligger, gået sammen om at skaffe penge til den nødstedte farm.

Børn og deres forældre har samlet flasker og doneret panten, to frivillige har lavet muleposer, der er blevet solgt, en blomsterhandler donerer 50 kroner, hver gang der sælges en bakke med margueritter, og det er bare nogle af eksemplerne på de tiltag, der er blevet sat i værk.

»Jeg er så utrolig taknemmelig og fuldstændig mundlam. Det er utroligt overvældende,« fortæller Niels Henrik Ove, der har svært ved finde ord, som kan beskrive, hvor meget det betyder for ham, at han nu ikke behøver aflive sine dyr alligevel.

Han forklarer, at langt størstedelen af omsætningen på Ditlevsdal Bison Farm stammer fra guidede ture på farmen og fester som bryllupper og lignende.

Ingen af delene er mulige under coronakrisen, og havde farmen ikke fået økonomisk hjælp, ville kassen have været tom den 10. juni.

Det koster hver måned 150.000 kroner at fodre de amerikanske bisonokser, men Erhvervstyrelsen regner ikke den omkostning som fast, og derfor kan Niels Henrik Ove ikke gøre brug af de statslige hjælpepakker.