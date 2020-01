Økologisk drift af kirkens landbrugsjorde kan ifølge kirkeminister være en af vejene til en grønnere kirke.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) kvitterer for biskoppernes beslutning om at tilslutte sig det nationale klimamål.

- Jeg synes, det er en rigtig positiv udmelding, biskopperne kommer med, siger Joy Mogensen.

Målet, som landets ti biskopper vil forsøge at efterleve, er at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

- Mange menighedsråd og kirker arbejder arbejder allerede med, hvordan kirkens bygninger, jorde og generelle aktiviteter kan bliver mere bæredygtige.

- At biskopperne som nogle af lederne sætter sig i spidsen for at organisere og opsamle de gode erfaringer, synes jeg er rigtigt positivt, siger Joy Mogensen.

Der kan være flere forskellige veje til at opnå målet.

Det handler eksempelvis om at udskifte oliefyr med vedvarende energikilder og erstatte glødepærer med LED-lys.

Men det handler også om den måde, man driver kirkegårdene og kirkelige jorde på.

Folkekirken ejer samlet set 11.000 hektar jord. Heraf er godt 8000 hektar landbrugsjord, som forpagtes ud til lokale landmænd.

Cirka 11 procent af disse jorde drives økologisk, som det er i dag.

Partiet Alternativet foreslår, at kirkens landbrugsarealer udelukkende drives økologisk.

Et forslag, som kirkeministeren umiddelbart synes godt om.

- Jeg ved, at mange menighedsråd allerede arbejder på at sikre, at jorden og bygningerne bliver brugt på den mest bæredygtige måde.

- Så det her forslag (fra Alternativet, red.) er et forslag i den rigtige retning, siger Joy Mogensen.

Hun finder det afgørende, at der er lokalt ejerskab til de grønne initiativer.

- Folkekirken i Danmark er organiseret meget lokalt. Så det er vigtigt, at biskopperne arbejder på at opsamle de gode idéer og udbrede dem, men at man lokalt tager ejerskab til dem.

- Det er den måde, jeg tror, at den grønne omstilling bedst bliver forankret på i hvert hjem, i hver kirke og hvert lokalsamfund, siger Joy Mogensen.

Spørgsmål: Kan det lade sig gøre at nå målet på kirkens område ad frivillighedens vej?

- Jeg går ind for, at vi skal komme så langt som muligt ad frivillighedens vej.

- Hen ad vejen bliver vi nødt til at forpligte os mere og mere, men præcis hvordan og hvorledes vil jeg gerne tale med præster, menighedsråd og alle de aktive i kirken om - og selvfølgelig med Folketingets partier, siger Joy Mogensen.

/ritzau/