Danmarks coronakrise har fået landets biskopper til at opfordre til fælles klokkeringning hver aften.

Danmarks 10 biskopper opfordrer menighedsrådene til fælles aftenringning i kirkerne klokken 17 hver dag, indtil tiden med coronavirus er ovre.

Det skriver biskopperne i en fælles pressemeddelelse udsendt af Aarhus Stift.

- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift i pressemeddelelsen, på vegne af biskopperne.

Normalt ringer kirkeklokkerne både morgen og aften- og ofte på forskellige tidspunkter.

Det er en gammel tradition, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt, fremgår det af pressemeddelelsen.

- I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab.

- Det er netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag, siger biskop Henrik Wigh- Poulsen i pressemeddelelsen.

Der er omkring 2350 folkekirker i Danmark ifølge pressemeddelelsen.

/ritzau/