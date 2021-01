Biskopper er bekymrede for, at lovforslag skader kirkens samarbejde med blandt andre Færøerne og Grønland.

Biskopper opfordrer regeringen til at droppe et forslag om oversættelse af prædikener.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Meldingen kommer, efter at regeringen har varslet, at den vil fremsætte lovforslag om at oversætte prædikener på andre sprog til dansk i år.

Men det bør regeringen ikke ifølge et samlet bispekollegie i folkekirken.

Biskopperne mener, at forslagets hensigt ikke kan revideres eller gøres tåleligt. Derfor bør det droppes helt.

- Det ville være et hårdt slag for de mange danske menigheder, der lever rundt i verden, hvis andre stater indførte lignende tiltag som dem, det planlagte lovforslag lægger op til, skriver biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen i et brev ifølge Kristeligt Dagblad.

Brevet er sendt på vegne af resten af folkekirkens biskopper til statsminister Mette Frederiksen (S) og fire andre ministre.

Biskopperne understreger, at de er bekymrede for lovforslagets konsekvenser, blandt andet fordi det vil "udtrykke en stærk mistanke over for mennesker, der er loyale danske borgere, men af anden kulturel og sproglig herkomst".

Biskopperne mener, at lovforslaget kan skade folkekirkens samarbejde med migrantmenigheder samt folkekirken på Færøerne, i Grønland og i grænselandet.

Det er ifølge Kristeligt Dagblad tredje gang på en måned, at biskopperne henvender sig direkte til regeringen i forbindelse med politik på kirkeområdet.

Fredag sendte biskopperne et uopfordret høringssvar til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) med en opfordring til, at folkekirken bør repræsenteres i en kommende epidemikommission.

Derudover har biskopperne kritiseret kirkeminister Joy Mogensen (S) for at have nedlagt et migrantudvalg.

/ritzau/