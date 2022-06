Lyt til artiklen

Fra søndag og seks måneder frem lukker domkirken i Aalborg, Budolfi Kirke, fuldstændig ned på grund af et større renoveringsarbejde – og samtidig kører en strid om regningen, der ligger i millionstørrelsen.

En strid, der er opstået mellem domkirken og Aalborg Kommune.

Noget, der ikke fornøjer Thomas Reinholdt Rasmussen, der er biskop i Aalborg.

»Det er ærgerligt. Men der er nu engang indgået en aftale mellem Folkekirkens forsikringsenhed og kommunen, og det må man tage til efterretning. Det er de vilkår, der er,« siger biskoppen, der ikke som sådan har noget med kirkens fysiske rammer at gøre.

Thomas Reinholdt Rasmussen har været biskop i Aalborg siden 2021.

»Jeg har jo ingen indflydelse på noget. Jeg kan godt forstå frustrationen i, at de skal lukkes ned i et halvt år. Det forstår jeg godt, men den må de tage indbyrdes med hinanden, og derfor har jeg egentlig ikke ret meget at tilføje til det.«

Den endelige regning på renoveringsarbejdet løber op i fire millioner kroner.

Ifølge menighedsrådsformand Jette Engelbreth Holm skyldes skaderne, at kommunens byggearbejde foran kirken de senere år har fået kirken til at krakelere, hvorfor den nu skal renoveres.

Omvendt mener kommunen ikke, at der er dokumentation for, at skaderne stammer fra dem.

Revnerne i vægge og loft er til at få øje på.

Ud af de fire millioner kroner, vil kommunen således betale 50.000 kroner. Og det er for lidt, mener Jette Engelbreth Holm:

»Vi har haft en mundtligt aftale om, at kommunen, entreprenøren og kirken skulle betale en tredjedel hver i tilfælde af skader. Vi ville selvfølgelig have stået stærkere, hvis vi havde det på skrift. Men det betyder ikke, at vi synes, de har opført sig ordentligt, og nu kan de slippe med 50.000 kroner,« har Jette Engelbreth Holm udtalt til B.T.

Ifølge Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand for kommunens By- og Landskabsforvaltning i Aalborg Kommune, er det dog ikke kommunen, der har bygget mest foran kirken. Det er en privat bygherre, siger han.

Af den grund kommer kirkens kritik bag på ham.

»Jeg har ikke set dokumentation for, at vi har forvoldt yderligere skader. Vi skal jo kunne argumentere over for skatteborgerne, hvis vi skal betale,« siger han.

Jan Nymark Thaysen tilbudt at mødes med kirken til en dialog. Det ændrer dog ikke på, at kirken skal lukke:

»Selvfølgelig er jeg ked af det, men det skal vi nok klare. Vi har så mange andre smukke kirker, vi kan bruge,« lyder kommentaren fra Thomas Reinholdt Rasmussen.

Men inden nedlukningen skal Thomas Reinholdt Rasmussen stå for søndagens festgudstjeneste, der bliver den sidste begivenhed, inden domkirken lukker.

Her deltager blandt andre H.M. Dronningen.

»Det bliver da skønt og dejligt. Der er en hel del, vi skal have på plads og bragt i orden. Men vi er glade for, at hun kommer.«

Biskoppen forklarer, at søndagens begivenhed egentlig er en helt almindelig gudstjeneste. Og så alligevel ikke:

»Det bliver med musik i form af trompeter. Alle biskopperne kommer, og den er noget mere farverig, og der er mere spræl. Det skal nok blive en fest,« tilføjer han.