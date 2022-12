Lyt til artiklen

Danskerne kan sandsynligvis vinke farvel til at have store bededag som fridag, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret onsdag klokken 12.

Ifølge avisen Børsen er det nemlig en del af regeringsgrundlaget at afskaffe store bededag som fridag. Så medmindre forslaget er fjernet i sidste øjeblik, bliver det en realitet inden længe, skriver avisen.

Og det er både problematisk og respektløst, mener biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkjær.

»Jeg synes, det er respektløst over for de 74 procent af danskerne, der er medlem af folkekirken. At man ikke engang har hørt dem, hvad de tænker om det,« siger Henrik Stubkjær.

Da han taler med B.T., en time inden regeringsgrundlaget bliver præsenteret, er det første gang, han hører om den mulige afskaffelse af store bededag som fridag. Det undrer ham, at han ikke hørt noget, fortæller han:

»Det ville da være naturligt at forhøre sig hos os biskopper. Hvis man bare har tænkt sig at indføre det her uden at forhøre sig – så prikker det til den debat, vi har haft om magtfuldkommenhed.«

»Det er problematisk, hvis det kommer nu her som et lyn fra en klar himmel, fordi store bededag er en af de største konfirmationsdage. 20 procent af befolkningen bliver inviteret til konfirmation hvert år, og det er planlagt mange år i forvejen,« siger biskoppen.

Ifølge Børsens oplysninger vil forslaget øge arbejdsudbuddet med i omegnen af 8.000 personer.

Og det er kritisk, hvis motivationen er at skaffe flere arbejdsdage, mener Henrik Stubkjær.

»Jeg synes, det er ude af trit med virkeligheden. Det flugter meget dårligt med den tendens, man ser på arbejdsmarkedet lige nu, hvor flere går hen imod en firedages arbejdsuge.«

Men er det ikke fint, hvis vi alligevel ikke længere bruger helligdagen til det, den egentlig var skabt til – nemlig at bede?

»Hvis du kigger på den valgkamp, vi har haft, har den været åndløs. Jeg oplever bare, at befolkningen er et andet sted. Jeg oplever, at der er fokus på refleksion og fordybelse – også især blandt unge. Det er det, sådan en dag vil kunne give mulighed for.«

Henrik Stubkjær er ikke den eneste biskop, der reagerer på den mulige afskaffelse af store bededag som fridag. Elof Westergaard, der er biskop i Ribe Stift kalder det trist.

»Store bededag, selv om den ikke historisk set ikke hører til de store helligdage, så har den stor folkelig betydning som konfirmationsdag. Og det er da trist, at man ikke prioriterer en sådan,« skriver han i en mail til B.T.

Ligesom Henrik Stubkjær mener han, at hvis argumentet er at skaffe flere arbejdsdage, er det skudt helt ved siden af:

»Vi danskere arbejder meget, og der er derfor også brug for fri- og helligdage, så mennesker kan restituere sig og holde fri. Vi mennesker er heldigvis mere end soldater i en konkurrencestat. Det er for mig at se svært at forstå, at vi skal mindske antallet af helligdage.«