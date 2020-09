Der bliver ingen gudstjenester, dåb, vielser eller begravelser i Aalholm Kirke.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, har valgt at lukke ned for al aktivitet i kirken, fordi menighedsrådet har udøvet 'chikanøs adfærd' over for præsterne.

Sådan lyder det i en skrivelse fra biskoppen ifølge Kristeligt Dagblad.

I skrivelsen bliver der desuden opremset otte konkrete tilfælde, hvor menighedsrådet ifølge biskoppen er gået over stregen i konflikten – blandt andet har menighedsrådet krævet en nyansat præst fyret og nægtet en præst at bruge et af kirkens lokaler til konfirmationsundervisning.

Provsten for Aalholm Kirke bakker om beslutningen:

»Jeg har i mine 20 år som provst ikke hørt om en lignende beslutning. Men alt andet ville være uforsvarligt, når stemningen var blevet så ond,« siger Finn Vejlgaard til Kristeligt Dagblad.

Alle planlagte gudstjenester i Aalholm Kirke er altså blevet aflyst, mens kirkens præster i stedet gennemfører dåb, vielser og begravelser i nabokirker.

Menighedsrådets formand, Ellen E. Grubb, beklager beslutningen over for Kristeligt Dagblad. Hun vil dog ikke kommentere på beslutningen, inden rådet har holdt møde.

Aalholm Kirke er udset til at være en af de kirker som lukkes. Menighedsrådsformanden Ellen Grubb Foto: Nils Meilvang Vis mere Aalholm Kirke er udset til at være en af de kirker som lukkes. Menighedsrådsformanden Ellen Grubb Foto: Nils Meilvang

Hun tilføjer dog, at hele menighedsrådet står foran at skulle stoppe på grund af deres alder, og at man derfor havde behov for at informere menigheden om tingenes tilstand. Det er blandt andet sket ved at en mailudveksling med biskoppen om tvisten er blevet offentliggjort i kirkebladet (hvilket i øvrigt også er med på biskoppens otte-punkts-liste).

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår Aalholm Kirke igen lukkes op.