Han er både biskop og kongehusets præst – og så er Henrik Wigh-Poulsen lige nu centrum i en betændt sag, hvor flere ansatte har klaget over deres øverste chef.

Klagen kommer fra 25 ansatte i Norddjurs Pastorat, der især er vrede over, at Henrik Wigh har fjernet en provst (mellemleddet mellem biskoppen og provstiets præster og menighedsråd, red.), som de mener har haft en stor betydning for både arbejdsmiljøet og strukturen i pastoratet.

Men fjernet blev provsten – og det skete angiveligt efter en, indtil nu, mørklagt personalesag.

Århus Stiftstidende har nemlig fået indsigt i klagen og de skriver, at personalesagen, der har fået provsten fjernet, handler om sexchikane.

Helt konkret skulle en sognepræst i Norddjurs Pastorat have anklaget provsten for chikane af seksuel karakter, skriver mediet.

B.T. har onsdag skrevet om to af de 25 personer, der har klaget over biskoppen og hans valg om at fjerne provsten.

De mener enstemmigt, at Henrik Wigh-Poulsen har fjernet provsten på et uoplyst grundlag – og uden at høre hverken provsten selv eller de ansatte om sagen, før han valgte at træffe sit valg.

»Jeg må personligt sige, at biskoppen ikke har sat sig ind i sagen eller forsøgt at forbedre vores arbejdsmiljø. Det er magtfuldkomment, og han lever ikke op til de kristne værdier, han selv prædiker i forhold til eksempelvis et fælles ansvar,« udtalte provstens nu tidligere sekretær, Ilka David, i den forbindelse.

B.T. har spurgt Henrik Wigh-Poulsen, hvorfor han har fjernet provsten – og om han har været i dialog med andre end sognepræsten i forbindelse med beslutningen.

»Jeg har taget indkomne klager med i mine overvejelser, ligesom jeg kontinuerligt og vedholdende har arbejdet med at gøre arbejdsmiljøet bedre. Men den slags skal vi helst være flere om,« svarer biskoppen i et skriftligt svar og fortsætter.

»Da spørgsmålene vedrørende provsten og præsten er personalesager, vil jeg ikke udtale mig om disse.«