Som en del af sin konfirmationsforberedelse har prins Christian haft samtaler med biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Forud for sin konfirmation lørdag har prins Christian forberedt sig grundigt.

Han har haft samtaler med kongelig konfessionarius, biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen. De har blandt andet mødtes i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, hvor prinsen bor.

Desuden har prins Christian fulgt konfirmationsforberedelsen sammen med sin klasse på Tranegårdskolen i Hellerup.

Det skriver kongehuset på sin Instagram-profil.

Prinsen bliver konfirmeret klokken 11 i Fredensborg Slotskirke, hvor det er Henrik Wigh-Poulsen, som forestår konfirmationen.

Den kongelige konfessionarius er præst for kongefamilien. Det er som regel også den præst, der står for kirkelige handler som dåb, vielse og begravelse for kongehuset.

Prins Christian har også som en del af forberedelserne været til gudstjeneste i Asminderød Kirke ved Fredensborg med sin farmor, dronning Margrethe.

Ifølge Kirkeministeriets hjemmeside kan præsten stille krav til, at konfirmanden deltager i et vist antal gudstjenester.

Typisk begynder konfirmationsforberedelsen i efteråret. Det fortsætter til umiddelbart før selve konfirmationsgudstjenesten om foråret.

For 40 år siden - i 1981 - blev også prins Christians far, kronprins Frederik, konfirmeret i samme kirke.

Året efter var det prins Joachims tur.

Senest er prins Christians fætre, prins Nikolai og prins Felix, blevet konfirmeret i slotskirken. Det skete i henholdsvis 2013 og 2017.

Efter den kirkelige handling fejres prins i Kancellihuset ved Fredensborg Slot. Det sker ved en festlighed for 25 personer.

Som følge af coronarestriktionerne deltager ingen gæster udlandet. Derfor må prinsen undvære sin onkel, prins Joachim, og hans familie, som bor i Paris.

Heller ikke prinsens morfar, John Donaldson, og hans kone, Susan Donaldson, som bor i England, deltager.

/ritzau/