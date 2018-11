»Røde Kors har det skidt med moralen. Det fremgår af flere medier her til morgen.«

Sådan indleder den tidligere Venstre politiker Birthe Rønn Hornbech sit blogindllæg hos Jyllands-Posten, hvor hun kritiserer Røde Kors' metoder.

Røde Kors har nemlig sendt en mail ud til deres 21.000 bidragsydere, hvor de skriver, at hvis kunderne ikke inden 10. december frabeder sig en prisstigning på mellem 10 og 20 kroner om måneden, sker det automatisk.

Ifølge Birthe Rønn Hornbech er der tale om 'bondefangeri'.

Røde Kors er kommet i modvind, efter de har sat prisen op på den månedlige donation. Foto: KELD NAVNTOFT

»Det er da ufatteligt ubegavet og umoralsk, at Dansk Røde Kors i den grad forsøger at bondefange de mennesker, der har været så venlige at lade Dansk Røde Kors trække et beløb fra deres konto,« skriver hun videre i blogindlægget.

Den tidligere politiker og debattør er ikke den eneste, der har været ude med riven efter Røde Kors lørdag formiddag.

Det strømmer også ind med reaktioner på sociale medier. En bruger skriver blandt andet:

'Jeg håber virkelig, at i taber SÅ mange penge på det her! En donation er frivilligt. At man så går ind og HÆVER den i forvejen frivillige donation på vegne af den i forvejen gavmilde person, er godt nok svinsk,' skriver ‎Kristina Dahl.

En anden bruger stemmer i koret.

'Røde Kors presser bananen. Der er åbenbart lavvande i kaffekassen. Den ekstra tier pr. måned må være endnu et udtryk for, at Røde Kors' griskhed er grænseløs. Jeg synes simpelthen, det er noget af frækkeste,' skriver Jesper Andersen.

Røde Kors selv kan ikke se problemet i indsamlingsmetoden.

Til Altinget.dk fortæller chef for fundraising og marketing i Røde Kors, Morten Jørgensen, at de i organisationen sætter behovet for pengene ude i verden højere. Desuden mener de, de har givet deres donorer god tid til at afmelde sig og understreger, at metoden ikke er ulovlig. Se uddrag af mailen her: