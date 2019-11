'Kære Karla. Nu har du fået dine første karakterer her på skolen. Før du kigger på dem, er der noget, der er vigtigt, du er klar over.'

Sådan stod der i et brev, som Birgitte Skov Sandens 14-årige datter Karla for nyligt havde med hjem fra sin skole i Aabybro.

Karla og hendes klassekammerater, der går i ottende klasse, havde samme dag fået karakter for første gang. Karakterer, som de - med hjælp fra deres forældre - kunne tjekke på forældreintraet Aula.

Inden eleverne gik hjem fra skole den dag - spændte og nervøse over at skulle hjem og tjekke karakterer - blev de dog bedt at komme op forbi deres lærere og sige farvel, fordi de havde et brev til dem alle.

»Det er jo ikke så tit, at man får et fysisk brev i hånden, så hun var lidt bekymret over, hvad der stod i det,« siger Birgitte Skov Sandens til B.T.

Heldigvis viste det sig, at der ikke var noget at være bekymret for.

Brevet var nemlig en ros til Karla og hendes klassekammerater. En påmindelse om, at de er meget mere end et tal.

'Disse karakterer viser ikke, hvor særlig og unik du er. Disse karakterer viser ikke, at du er en god ven, eller at du er god til at passe på dine søskende,' stod der blandt andet i brevet.

Her kan du læse brevet i sin fulde længde. Foto: Birgitte Skov Sanden Vis mere Her kan du læse brevet i sin fulde længde. Foto: Birgitte Skov Sanden

Udover at brevet bekræftede Birgitte Skov Sanden i, at hendes datters lærere er dygtige til at se deres elever for hvem, de er, med de forskellige styrker, de har, gav det det hende også stof til eftertanke.

»Lærerne gav udtryk for, at de havde set hele eleven, og det gjorde rigtig meget for mig som mor, fordi jeg synes, at karakter kan fylde for meget,« siger Birgitte Skov Sanden og tilføjer:

»Jeg synes, at præstationssamfundet kan være rigtig ødelæggende for vores børn, men med det her brev tror jeg, at Karla føler sig set og gjort til mere end et tal.«

At alle børn i Karlas klasse har fået det samme brev, gør ikke nogen forskel for Birgitte Skov Sanden. Faktisk synes hun, det er helt irrelevant. I stedet ønsker hun at takke datterens lærere for at fortælle børnene, at de som mennesker - med den personlighed de har - gør en forskel for andre.

3.500 delinger på Facebook.

Birgitte Skov Sanden fortæller B.T., at hun har valgt at dele brevet på sin Facebook-profil, fordi hun har en del lærere i sit netværk, som hun håber vil kunne blive inspireret.

Dog tyder det på, at det ikke kun er lærere, har gavn og glæde af opslaget. I skrivende stund er det nemlig blevet delt næsten 3.500 gange.

I kommentarfeltet vælter det da også ind med positive tilkendegivelser fra Facebook-brugere, der er imponeret over Karlas læreres indsats.

'Hvor er de dog bare fantastiske de to lærere. Flere af dem,' er der en, der skriver, mens en anden skriver: 'Hvem der bare havde haft sådan en lærer! Det her er fantastisk og viser, hvorfor karakterer er så intetsigende.'