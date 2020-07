Birgitte Bendtsens datter fik på tragisk vis sin aften ændret på et splitsekund, da hun i fredags sad på en café i Kolding.

Og det skete endda, da datteren gjorde det, som vi alle er blevet så vant til det seneste halve år for at beskytte os selv:

Bruge håndsprit.

På caféen stod der nemlig både et stearinlys og noget håndsprit, og da Birgittes 19-årige datter sammen med sin kæreste og en af deres venner brugte sidstnævnte, skete der en »lille eksplosion« fra lyset.

Birgitte Bendtsens datter i sygesengen

Spritten har fået kontakt til stearinlyset, og herfra skød ilden op i hovedet på Birgittes datter, der blev ramt både i ansigtet og hovedet.

En tjener kom hurtigt til og kastede vand ud over den 19-årige kvinde, hvorefter hun stærkt forbrændt blev kørt på sygehuset.

Og så modtog Birgitte dét opkald, man som forælder altid har frygtet.

»Da jeg fik opkaldet, var jeg.... ja, jeg kan nærmest ikke sætte ord på det. Det er frygteligt, det er ubehageligt, og det er forfærdeligt. Sådan noget tror man aldrig kan ske for sin datter,« fortæller hun til B.T.

På hospitalet konstaterede lægerne, at datteren har fået andengradsforbrændinger i ansigtet og ovenpå hovedet.

Derfor er hun helt pakket ind og skal desuden forblive på hospitalet i minimum fire dage til.

»Efter omstændighederne tager hun det rigtig godt. Hun er en sej pige, og så får hun skiftet forbindingen jævnligt, mens hun er på smertestillende,« siger Birgitte Bendtsen.

Selv vidste Birgitte ikke, hvor galt det kan gå, når man bruger håndsprit i nærheden af åben ild, og derfor skrev hun søndag et opslag på Facebook, hvor hun advarede venner og bekendte.

Og nu er opslaget blevet delt intet mindre end 5.000 gange.

»Folk skal være opmærksomme på, at der ikke skal være åben ild og håndsprit tæt på hinanden, for det kan virkelig gå galt, og det kunne også være endt meget værre for min datter. Og jeg tror ikke, at alle ved det,« siger hun.

Birgittes datter har ikke ønsket at få sit navn frem, og det ønske har B.T. imødekommet.