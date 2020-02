I disse dage meldes der dagligt om flere smittede og omkomne som konsekvens af coronavirus.

Ikke mindst Kina, Macau, Taiwan og Hongkong er hårdt ramt. Og det betyder store problemer for de personer, som ønsker at aflyse deres rejse til de ramte områder. De kan nemlig ikke få hjælp til at få deres dyrtkøbte billetter refunderet.

En af dem, der står foran en rejse til netop Hongkong, er danske Birgit Lind Nielsen.

Hun arbejder for et mindre dansk selskab og skulle i den forbindelse have været på forretningsrejse til Hongkong snart.

»Om en uge skulle jeg have været afsted til Hongkong. Men jeg rejser ikke, når situationen er, som den er nu. Og der vil min rejseforsikring ikke dække tabet, når de danske myndigheder ikke fraråder al rejse til området. Jeg føler mig bondefanget,« siger Birgit Lind Nielsen til B.T.

Årsagen til, at Birgit Lind Nielsen ikke ønsker at rejse til Hongkong, skal findes i den situation, udbruddet af coronavirus har skabt.

I netop Hongkong er 89 personer bekræftet ramt af coronavirus, mens to har mistet livet.

Men firmaets erhvervsrejseforsikring dækker ikke udgifterne ved en aflysning. Det skyldes, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke fraråder al rejse til Hongkong eller Kina for den sags skyld. Den samme melding lyder fra forskellige danske rejsebureauer, som B.T. har talt med.

»Jeg kontaktede forsikringen, og de sagde, at hvis jeg tager derover, så skal de nok dække udgifterne, hvis jeg bliver syg. Men de dækker ikke, hvis jeg afbestiller rejsen,« forklarer Birgit Lind Nielsen.

Hun fortæller til B.T., at hun forstår, at forsikringsselskabet ikke dækker udgifter, hvis hun aflyser, da Udenrigsministeriets Borgerservice netop ikke direkte fraråder rejser til Hongkong eller Kina.

I stedet efterlyser hun, at de danske myndigheder bliver mere klare i deres udmeldinger, når det gælder coronavirus.

»Coronavirus har efterhånden spredt sig til store dele af verden, og mange af vores samarbejdspartnere i Kina og Hongkong er ikke til at komme i kontakt med, da de ganske enkelt har lukket ned på grund af coronavirus. Men når de danske myndigheder ikke fraråder al rejse, er der ikke noget, man kan gøre,« siger Birgit Lind Nielsen.