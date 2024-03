En sidste bid og så ud af bilvinduet.

Måske det er nemt at smide sit æbleskrog væk under køreturen, men det skal du stoppe med.

Sådan lyder det utvetydige budskab fra en biolog over for TV 2.

»Skrald skal ikke smides i naturen. Punktum. Det skal affaldssorteres derhjemme. Derudover ser heller ikke bananskræller kønt ud, hvis de ligger alle vegne, og så tiltrækker frugtaffald også rotter, som er altspisende,« siger Therese Nissen, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening, til TV 2.

Udtalelser kommer efter, at Dansk Naturfredningsforening selv har fået Epinion til at foretage en undersøgelse af danskernes adfærd, når det kommer til skrald i naturen.

Og den undersøgelse viser, at 32 procent af alle adsurgte bilister har smidt skrald ud af vinduet på en bil.

Samtidig mener 72 procent af de adspurgte danskere, at der ligger for meget skrald langs vejene.

Derfor mener Dansk Naturfredningsforening også, at der skal gribes ind nu.

»Det er tydeligt, at vi har et problem med affald, der bliver smidt i trafikken, og det er både ærgerligt og helt uacceptabelt. For ud over at både stat og kommuner skal bruge ressourcer på at samle det op og holde affaldsmængderne nede, så er affaldet jo først og fremmest problematisk for miljøet og dyrelivet i den omkringliggende natur. Det skal vi have gjort noget ved,« siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, i organisationens pressemeddelelse.