Når filmglade danskere i disse dage sætter sig til rette i mere end 30 af landets biografer, bliver de opfordret til at hive deres smartphone op ad lommen, klikke ind på en hjemmeside og melde sig ud af folkekirken, før filmen går i gang.

Budskabet leveres af Ateistisk Selskab. Reklamekampagnen vækker harme.

»Jeg synes, det er dybt usympatisk. Det er sørgeligt at opleve et angreb på noget, som for det første ikke skader nogen, og for det andet er en stor rigdom for samfundet,« siger Sørine Gotfredsen, debattør og sognepræst i Jesuskirken i Valby.

Kampagnen begyndte fredag og skal de kommende to uger køre i 30 biografer i Nordsjælland og København.

Er det i orden at køre en biografkampagne for at få folk til at forlade folkekirken?

Formålet er at få så mange danskere til at melde sig ud af folkekirken som muligt.

Og dét, mener Sørine Gotfredsen, er destruktivt og udtryk for, at Ateistisk Selskab har sat sig for at ’spolere’ folkekirken.

»De har ingen anelse om, hvor stor glæde vi har af folkekirken, og hvor meget kunst, kultur og bevidsthed om gudsforhold, den er med til at holde i hævd,« siger Sørine Gotfredsen:

»Det er trist, at man har sat sig for at ødelægge så værdifuld en institution.«

Sørine Gotfredsen kalder Ateistisk Selskabs reklamekampagne 'usympatisk'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Sørine Gotfredsen kalder Ateistisk Selskabs reklamekampagne 'usympatisk'. Foto: Thomas Lekfeldt

Ateistisk Samfund afviser, at biografkampagnen udelukkende er destruktiv.

»Vores positive budskab er, at man ikke behøver religion,« siger Anders Stjernholm, folketingskandidat for Alternativet samt komiker og bestyrelsesmedlem i Ateistisk Selskab:

»Vi peger ikke på andre muligheder og vil ikke have folks penge. Vi gør bare opmærksom på, at religion med al sandsynlighed er løgn og ikke særlig brugbart. Og det gør vel vores budskab renere, at vi ikke har noget konkurrende produkt.«

»Det her handler om at fremme kendskabet til udmeldelse.dk, fordi det ikke er nemt nok at melde sig ud af folkekirken i dag.«

Fører Ateistisk Selskab også kampagner mod Islam? Nu kører Ateistisk Selskab en kampagne mod folkekirken. Men kan I finde på det samme med islam for eksempel? »Forskellen er, at der ikke er særligt mange muslimer, der overvejer at melde sig ud af moskeen. De har en noget stærkere religiøsitet end de fleste danskeres forhold til kristendom. Så vi har ikke samme mulighed for at lave en ’meld dig ud af moskeen’-kampagne,« siger Anders Stjernholm, bestyrelsesmedlem hos Ateistisk Selskab: »Men vi tager debatten med muslimer og har haft skilte på busser, hvor vi spørger: ’Tror du virkelig, Mohamed talte med en Gud?’ Vi mener da, at Mohammeds guddommelighed er lige så snyd som Jesus'. Så I kan godt finde på at føre kampagner mod muslimer, jøder og andre religioner også? »Der skal nok være flere af dem i Danmark, før vi laver kampagner, men ja: Ateistisk Selskabs arbejde handler om religion helt generelt.«

Hvad får I ud af, at folk melder sig ud af folkekirken?

»Vi vil gerne adskille kirke og stat. Jo flere der melder sig ud, jo tættere kommer vi på det mål,« siger Anders Stjernholm.

Hos folkekirkens officielle hjemmeside efterspørger man mere respekt fra Ateistisk Selskab.

»Den her kampagne siger mere om dem, end det siger om folkekirken,« siger Ellen Aargaard Petersen, redaktør på folkekirken.dk:

»Det har altid været let og gratis at melde sig ud, og hvis ikke folk vidste det før, så ved de det, efter Ateistisk Selskab har kørt kampagner i flere år.«

»Vi kan konstatere, at det har meget lille effekt. Folk er medlemmer, fordi de gerne vil være det. Det kunne man også bare respektere.«

Sørine Gotfredsen tror heller ikke, at Ateistisk Selskab får meget held med projektet.

»Det vil svække kirken, hvis medlemstallet falder, men jeg tror heldigvis, at folk vil gennemskue en kampagne med så besynderligt et niveau, hvor man skal tage så stor en beslutning på meget kort tid,« siger Sørine Gotfredsen:

Anders Stjernholm, folketingskandidat, komiker og bestyrelsesmedlem hos Ateistisk Selskab. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Anders Stjernholm, folketingskandidat, komiker og bestyrelsesmedlem hos Ateistisk Selskab. Foto: Ida Marie Odgaard

»Den aggressive retorik over for kirke og kristendom er passé.«

Tilbage hos Ateistisk Selskab har man ikke noget mål for, hvor mange der skal melde sig ud, før det er en succes.

»Men for mig at se er det simpelthen noget vrøvl, at folkekirken er et gode,« siger Anders Stjernholm og tilføjer:

»Vi vil klart påstå, at vi kan få væsentlig mere for de penge, vi bruger på kirken, hvis vi brugte dem anderledes.«