En biografi af Danmarks tidligere finansminister Bjarne Corydon modtager massiv kritik.

Det gør den af Politikens anmelder Kristian Madsen.

Han giver nemlig biografien ‘Bjarne Corydon og nødvendighedens politik’ et hjerte og et hav af kritikpunkter med på vejen.

Bogen er skrevet af Mikael Busch, der er lektor i tysk, fransk og mediefag på Kolding Gymnasium.

Lektoren har, som han selv fortæller i biografien, et anstrengt forhold til Bjarne Corydon.

Mikael Busch mener nemlig, at den tidligere finansminister ‘har gjort en konkret negativ forskel i undervisernes arbejdsliv’ under sin tid som finansminister.

Dette skinner igennem i det, der betegnes som en ensidig kritisk beretning om Bjarne Corydon.

‘Et sylespidst karaktermord kan også være læseværdigt, men Mikael Busch er som en politisk attentatmand bevæbnet med en dejskraber. Det er ikke engang polemik, bare fraser, der bliver gentaget i harme over mediernes, samfundets og Corydons behandling af lærerne,’ lyder det i Kristian Madsens anmeldelse.

Forfatteren i centrum af det hele, Mikael Busch, afviser blankt kritikken fra Kristian Madsen og Politiken.

»Det, man har svært ved at acceptere, er tilsyneladende, at jeg tillader mig at have den synsvinkel, lærernes synsvinkel, og at lærerkonflikten og gymnasielærernes normalisering er omdrejningspunktet,« udtaler Mikael Busch og fortsætter:

»Anmelder viser en personlig krænkelse og forholder sig ikke til bogen. Det undrer mig, at han kan komme med disse påstande og konspirationer. Det er underligt ukonkret.«

Kristian Madsen skriver desuden i anmeldelsen, at forlaget People’s Press, der har udgivet biografien, bærer et ansvar for at udgive noget så ensidigt kritisk, der kaster enhver form for kildekritik over styr.

Faktisk skriver han, at det sætter stort spørgsmålstegn ved forlagets troværdighed.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tine Smedegaard Andersen, der er administrerende direktør i People’s Press.

Direktøren er dog ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

Bjarne Corydon arbejder nu som administrerende direktør og chefredaktør på erhvervsavisen Børsen.