Biografejer håber, at der er plads til spontanitet trods krav om coronapas, når biografer åbner igen torsdag.

Måneders nedlukning af de danske biografer slutter torsdag. I branchen glæder man sig over, at der er mange flere film denne gang end ved den seneste genåbning. Men der er frygt for, at et krav om coronapas fjerner danskernes spontanitet.

- Da vi åbnede sidst, havde vi ingen varer på hylderne, denne her gang har vi masser af film, siger Louise Obel, der er medejer af tre Big Bio-biografer.

Meget af biografers billetsalg sker ifølge Louise Obel "næsten i døren". Og det frygter hun, at der vil blive mindre af, når man først skal testes, før man kan komme ind og se en film.

- Vi håber stadig, at der er plads til spontanitet, når man for eksempel kommer hjem fra arbejde og ringer til en ven for at høre, om vedkommende skal med i biografen, siger Louise Obel.

Selv om der senest ikke var så mange film at vise, blev billetsalget ifølge Louise Obel reddet af to store danske film.

For Thomas Vinterbergs oscarvindende film "Druk" og Anders Thomas Jensens actionkomedie "Retfærdighedens ryttere" trak så mange mennesker i biografen, at det endte med at gå godt alligevel.

Foruden udfordringen med coronapas er sæsonen denne gang imod biograferne.

- Vi åbner til biografernes lavsæson, vi skal konkurrere mod grillaftener og hygge på terrassen denne gang, siger hun.

Biograferne kan kun sælge billetter til to tredjedele af sæderne på grund af afstandskrav, og der skal gå længere tid mellem forestillingerne, da personalet skal have tid til at gøre rent i salene.

Men på trods af udfordringerne er biografejeren Louise Obel meget glad for, at hun igen får lov til at vise film til danskerne.

- Vi er helt oppe at køre - vi kan slet ikke være i os selv, siger hun.

/ritzau/