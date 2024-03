Søndag eftermiddag blev alle forestillinger i biografen MovieHouse i Hellerup bremset, da det viste sig, at stedet havde solgt popcorn, hvor der var blevet byttet rundt på salt og et rengøringsmiddel.

Det bekræfter direktøren i MovieHouse Hellerup, Jacob Elkær-Hansen, over for TV 2 Kosmopol.

- Det er virkelig et beklageligt uheld og vi er kede af, at det kunne ske. Vi beklager over for vores gæster, siger han.

Da personale i biografen blev opmærksomme på fejlen, tog MovieHouse straks kontakt til Giftlinjen og rådførte sig om næste skridt.

Herefter blev alle forestillinger standset, mens personale orienterede publikum om fejlen. Publikum, der havde spist popcorn, blev rådet til at skylle munden grundigt med vand.

Jacob Elkær-Hansen forklarer, at fejlen formentlig er sket, fordi en medarbejder har taget fejl af salt og et rengøringsprodukt, som biografens rengøringspersonale ikke havde stillet på den rette hylde.

TV 2 Kosmopol har været i kontakt med en person, der var til stede under visningen af filmen Dune 2, som blev stadset efter cirka 30 minutter.

Personen fortæller, at flere i salen havde bemærket, at popcornene smagte underligt, men at ingen blev dårlige under visningen.

Samme melding kommer fra Jacob Elkær-Hansen.

- Indtil videre er der ingen af gæsterne, der har meldt om noget alvorligt, og det er vi selvfølgelig lettede over, for det er en meget beklagelig, menneskelig fejl, siger han.

Filmvisningerne blev standset omkring klokken 14.40, da personalet opdagede fejlen.

Direktøren fortæller videre, at filmvisningerne igen løber over lærrederne i biografens sale, og at de gæster, der ikke ønskede at se videre efter hændelsen, har fået deres billet refunderet.