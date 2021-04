Mange borgere i Helsingør fik spoleret deres søvn natten til torsdag.

Her begyndte klokkerne i byens domkirke, Sct. Olai Kirke, pludselig at ringe ved 01-tiden.

»Det var en teknisk fejl, der fik klokkerne til at gå i gang midt om natten,« siger vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Og der var rigtigt mange indbyggere i den nordsjællandske by, der kunne høre bimleriet og derfor ringede til politiet.

»Folk sagde bare: 'Det er lidt spøjst, det vi ringer ind med', og så sagde vi bare: 'Det er garanteret nogle kirkeklokker. Vi er på sagen,« siger vagtchefen.

Han sendte derfor et tweet ud for at imødegå de mange henvendelser.

'Vi bliver p.t. kimet ned (høhø) vedr. 'kirkeklokker amok' i Sct. Olai Kirken i Helsingør. Vi ER på sagen og forsøger at få teknikere frem til kirken så natteroen kan blive genoprettet. Godnat fra Vagtchefen,' lød det.

Og det lykkedes.

Efter omkring tre kvarters ringeri blev der igen nattero.