Driften færgen til Nekselø kræver mindst to søfolk.

Men i øjeblikket har man kun en sømand ansat og derfor er bilfærgen nødsaget til at holde stille mindst en måned.

Det skriver TV 2 Øst.

Selvom der er ikke mange, som bor på Nekselø, kun 22 mennesker, så er de altså nødsaget til at finde ud af transporten selv.

»Vi er nødt til at sejle efter en nødsejlplan, fordi vi mangler folk. Vi har haft et stillingsopslag ude, men der kom ingen ansøgninger. Og vi har nu kun én mand til at tage sig af sejladsen mod de normale tre,« fortæller Christian Sabber, der er Plan-, Byg- og Miljøchef i Kalundborg Kommune, der tager sig af sejladserne til både Nekselø og Sejerø i Sejerøbugten, til TV 2 Øst.

Det manglende personale skyldes ifølge chefen, at der oveni hinanden først kom en langtidssygemelding og en gik pension.

Og ifølge Christian Sabber, så hænger søfolk i området ikke på træerne, og det kan derfor være svært at få stillingerne genbesat.

Samtidig har man også den udfordring for personalet, at de skal brug nogle timer på Nekselø, hvor man har fri og ikke får løn.

Det er ifølge Chrisitan Sabber ikke så attraktivt, hvis man ikke bor på Nekselø.

Plan-, Byg- og Miljøchefen forklarer, at situationen med nødsejlads i første omgang kun gælder i marts måned. Men han tør ikke give garantier.