Det er ikke hver dag, at man hører om biler, der i så stort et antal bliver tilbagekaldt.

Men på grund af flere problemer tilbagekalder Nissan Motor Co. nu 1.38 millioner biler.

Og det kommer altså til at have betydning for bilejere i USA, Europa og Japan.

Det er modellerne Note, Kicks, Serena og Leaf, der tilbagekaldes, står der i en pressemeddelelse fredag ifølge Financial Express.

Det er ikke små problemer, der er grunden til, at modellerne bliver tilbagekaldt.

Det er problemer som biler, der pludselig accelererer efter at have forladt fartpiloten og kortslutninger, der får motorer til at stoppe under kørslen.

Dog har der ifølge en talsperson ikke været nogen ulykker i forbindelse med problemerne på nuværende tidspunkt.

Fredag formiddag var bilproducenten ude og sige, at de også tilbagekalder modellen Note Aura, fordi der har været problemer med forlygterne.