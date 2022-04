Prisen på en ny bil er eksploderet for danske købere.

I marts kostede det således i gennemsnit 356.861 kroner at købe en ny bil på det danske marked.

Ifølge Finans.dk fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik, at det er en fordobling af den gennemsnitlige købspris på bare seks år.

For i 2016 hed det 178.613 kroner i snit pr. ny bil.

Prisstigningen skyldes ikke mindst, at elbiler er blevet mere udbredte, og at priserne på dem er højere end på benzinbiler. Samt en generel prisstigning.

Andre tal fra Danmark Statistisk har også for nylig vist, at danske familier i 2021 brugte 25,3 milliarder kroner på at købe biler.

Det var en lille stigning i forhold til 2020 – og det største beløb nogensinde.

Bemærkelsesværdigt nok blev der herhjemme dog købt færre personbiler i 2021 end i 2020, og stigningen skyldtes altså i tråd med tallene fra marts i år, at flere køber dyrere biler som SUV'er, elbiler eller pluginhybrider.