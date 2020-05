Billund Lufthavn varsler fyringer af det, der svarer til i alt 270 årsværk. Det oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

Det sker som følge af coronakrisen, der har betydet færre passagerer og dermed lavere indtægter for lufthavnen.

'Det er en uvirkelig situation. For to måneder siden præsenterede vi vores vækstplan frem mod 2040.'

'Nu skal vi handle rettidigt, så lufthavnen kommer bedst muligt igennem krisen og kan stå konkurrencestærkt på den anden side.'

'Det kan vi desværre kun gøre ved at tilpasse antallet af medarbejdere i forhold til det fald, der er i indtægterne,' siger Jan Hessellund, administrerende direktør for Billund Lufthavn, i pressemeddelelsen.

Et årsværk er en betegnelse for det, der svarer til en person, der er ansat på fuldtid. Hvis man er ansat på deltid tæller man dermed som en andel af et årsværk.

Derfor kan der sagtens være flere end 270 personer, der mister deres job i lufthavnen.

Billund Lufthavn beskæftiger det, der svarer til 800 fuldtidsstillinger.

/ritzau/