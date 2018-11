45 minutters ventetid og en kø på cirka 800 meter.

Det var, hvad et hav af bilister blev mødt med på Uno-X i Glostrup torsdag eftermiddag. Det skyldes, at tankstationen solgte benzin og diesel til ualmindeligt lave priser.

»Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kaos. Det var kontrolleret kaos. Der har været rigtig mange bilister igennem i dag, og det var været sjovt. Ingen har dyttet, og ingen har været sure,« fortæller pressetalsmanden hos Uno-X, Henrik Antonsen, til B.T.

Det var da også en billig omgang, hvis man torsdag eftermiddag ville tanke bilen hos Uno-X i Glostrup. Prisen på benzin var sat til 6,99 kroner, mens diesel kostede 6,49 kroner.

Der udspillede sig et mindre trafikkaos, da Uno -X i Glostrup lokkede med ualmindeligt lave priser på benzin og diesel. Vis mere Der udspillede sig et mindre trafikkaos, da Uno -X i Glostrup lokkede med ualmindeligt lave priser på benzin og diesel.

Uno-X var da også forberedt på en travl eftermiddag og havde fået 12 medarbejdere til at stå og guide de mange bilister ind og ud af de fire benzinstandere.

Men selvom der var nok med mandskab, så skulle man som kunde væbne sig med tålmodighed, hvis man ville få glæde af det billige brændstof.

»Her til aften har der været 45 minutters ventetid til at komme frem til benzinstanderne, og på et tidspunkt var køen næsten 800 meter lang. Og selvom vi lukker tilbuddet klokken 18.00, så får dem, der har ventet, også den lave pris. Ingen bliver snydt,« fastslår Henrik Antonsen.

Pressetalsmanden forklarer, at de billige priser skyldes, at tankstationen er blevet bygget om, så den nu har et masse nyt udstyr, der gør oplevelsen for kunderne bedre og hurtigere. Og det skulle fejres med en åbningskampagne, der startede torsdag klokken 15.30.

»Det er en succes hver gang, vi laver det, og jeg har hverken regnet med mere eller mindre. Alle er glade, så det må betegnes som en stor succes,« afslutter Henrik Antonsen.