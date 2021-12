Det nye år starter med billige flyrejser. Faktisk er priserne til flere destinationer rekordlave.

Det viser den månedlige opgørelse fra Dansk Flyprisindex, som rejsesøgemaskinen Travelmarket står bag.

De lave priser skyldes ifølge direktør Ole Stouby flere ting:

»Der er utrolig meget kapacitet i markedet, og efterspørgslen er lav på grund af coronasituationen. Samtidig konkurrerer flyselskaberne som aldrig før, og de er pressede,« siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Derfor har forbrugerne fortsat mulighed for at rejse meget billigt. Jeg vurderer, at priserne vil være rekordlave et godt stykke ind i 2022.«

Helt præcist viser et pristjek foretaget af Dansk Flyprisindex, at priserne på flybilletter til europæiske rejsemål i uge fire næste år er de laveste nogensinde, siden pristjekket blev startet i 2009.

Blandt andet er gennemsnitsprisen på flybilletter fra Billund til europæiske lufthavne på 455 kroner - og dermed 11 procent billigere end den hidtil laveste gennemsnitspris på 514 kroner, som blev målt i 2019.

Fra København er gennemsnitsprisen 423 kroner. Det er dermed en anelse lavere end i 2016, hvor gennemsnitsprisen på europæiske flyvninger var på 425 kroner.

Hvis du er interesseret i at tjekke priserne i opgørelsen ud, kan du finde dem for Europa HER og for interkontinentale rejser HER.