En hemmelig bunker, der skulle huse regeringen og regenten i tilfælde af atomangreb under Den Kolde Krig, åbnede som museum sidste år.

Og det har været en bragende publikumssucces. Ikke desto mindre risikerer Regan Vest i Rold Skov snart at måtte lukke.

Årsagen er, at det årlige driftstilskud fra staten på 2,6 millioner kroner, som det nordjyske bunkermuseum modtager, udløber i 2024. Det skriver TV 2 Nord.

Trods gentagne henvendelser til skiftende kulturministre fra Regan Vests bestyrelse endnu ikke fået en afklaring på, om tilskuddet kommer på den næste finanslov eller bliver sparet væk

»Jeg synes, det er at løbe fra de løfter, man har givet. Det er den fjerde kulturminister, vi spørger om det her nu. Jeg tænker, at man godt snart må få orden på tingene,« siger Lars Christian Nørbach, der er direktør for Nordjyske Museer, som driver Regan Vest, til TV 2 Nord.

Driftstilskuddet fra staten var en betingelse fra Nordjyske Museer, da man i 2016 indgik aftalen om at drive Regan Vest.

Det 5.500 kvadratmeter store anlæg blev bygget under Den Kolde Krig, og herfra skulle statsministeren, regenten og 350 centralt placerede embedsmænd lede landet i tilfælde af et atomangreb mod Danmark.

I 2012 blev bunkeren taget ud af beredskabsplanerne, og det var først i den forbindelse, at den indtil da tophemmelige bunker kom til offentlighedens kendskab.

Nordjyske Museer brugte ti år på at omdanne bunkeren og en tilhørende maskinmesterbolig til museum, før dørene kunne slås op for besøgende i februar 2023.

Sidste år var der 64.000 billetter til salg. Kun 641 af dem blev ikke solgt.

TV 2 Nord har forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), men det har ikke kunnet lade sig gøre på grund af vinterferien.