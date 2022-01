Der er højt hår, vild makeup, flotte kjoler og godt humør på programmet, når draggruppen DragAros indtager Teatret Svalegangen med et helt udsolgt 'Valentine Drag Show'.

Det er de fem aarhusianske 'queens and kings' Judii Trench, Faux Moe, Cassy Starlight, Aurora North og Aqua D. Vida, der træder på scenen 10. februar.

Der er lagt i kakkelovnen til en festlig aften, og faktisk er billetterne blevet revet væk. Det fortæller Mette Rønne, der er eventkoordinator på Off The Record, som står bag forestillingen.

»Det, der var usædvanligt, var, at det her show solgte billetter, men andre shows gik helt i stå under nedlukningen. Denne stod distancen,« siger hun til B.T.

Det er første gang, gruppen optræder med showet – og også første gang, at de på Teatret Svalegangen har dragqueens på scenen. Det har ellers været et ønske længe, og nu er det gået i opfyldelse.

DragAros – der udtales 'Drag-Are-Us' – er et aarhusiansk initiativ, der forsøger at lave et fællesskab for dragqueens i Aarhus. Det er nemlig langt mere udbredt i hovedstadsområdet, fortæller Erik Bekher Hansen, der går på scenen som Judii Trench.

»Det er første gang, vi laver sådan noget her fra vores 'community' i Aarhus. Dragmiljøet er meget større i København, men nu er vi alligevel en 20-30 stykker samlet her også,« fortæller han til B.T.

I gruppen er de i hvert fald ti, der aktivt laver drag. De mødes også og laver ting sammen og udveksler ideer.

At deres show var så eftertragtet, overrasker dog ikke Erik Bekher Hansen.

»Vi havde egentlig regnet med det, fordi der ikke er andet af den slags her i Aarhus, og fordi drag er blevet meget hypet,« siger han.

Det er blandt andet det populære Netflix-show 'Rupauls Drag Race', hvor dragqueens dyster om at blive »Americas next drag superstar«, der har gjort drag mainstream og bragt det hjem i stuerne, siger Erik Behker Hansen.

10. februar kan man også forvente masser lipsync, dans, sang og en god portion 'sass.' Og det bliver selvfølgelig »med fuldt udtræk på.«

Populariteten skyldes ifølge Mette Rønne også flere ting.

»Jeg tror, det er, fordi vi trænger til lidt sjov og spas, og den energi, der ligger i drag, er meget uformel og nogle gange også politisk ukorrekt. Der garanteres en god aften ude med vennerne.«

Off The Record er Teatret Svalegangens 'scenekunstbuffet'. Konceptet er blandt andet, at der ikke er to aftener, der er ens. Derfor er der heller ikke flere shows fra DragAros på programmet lige nu.

»Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det kommer igen – vores scener er helt perfekte til det,« siger Mette Rønne.

Der er plads til 65 personer blandt publikum, så det er intimt, og der er tilmed en bar inde i rummet.

»Det er lidt 'rowdy', og det er rigtig fedt,« siger Mette Rønne.

Erik Bekher Hansen, eller Judii Trench, og de andre 'queens and kings' glæder sig i hvert fald til at diske op med masser god valentines-stemning.