Billetsalget var på sit absolut højeste, da den nedslående besked ramte, og alt blev sat på pause. Odense Teater skulle lukke i en periode for at mindske smitten med coronavirus.

Og derfor var det også en særligt glad teaterdirektør, der mandag efter en måneds nedlukning igen kunne byde indenfor på Teatret.

»Under den her nedlukning har vi været enormt usikre på, om vi brugte vores tid på at producere forestillinger, der alligevel ville ende i skraldespanden. Men nu ved vi, at vi nok skal få et publikum, og det er vi super begejstrede for,« siger Jacob Schjødt, der er direktør på Odense Teater, og fortsætter:

»Det betyder jo ganske enkelt, at der nu er et formål med det, vi laver.«

Selvom der i høj grad var glæde at spore hos teaterdirektøren, så er der med genåbningen også forbundet en masse usikkerheder. For hvad nu hvis folk stadig ikke til at tør gå i teatret?

»Vi har solgt meget få billetter i den måned, vi har været nedlukket. Salget er med andre ord gået helt i stå. Og vores store bekymring er, om vi kan nå at indhente det salg, som vi har mistet,« siger Jacob Schjødt.

Det hele afhænger af, om publikum igen tør vende tilbage til teatret, og teaterdirektøren håber særligt, at den kommende forestilling 'Laser og pjalter', der har premiere 3. februar, vil tiltrække.

»Det er en stor musikteaterforestilling, hvor der virkelig er smæk for skillingen. Det er et brag af en forestilling, som vi genåbner med, og derfor glæder vi os bare sindssygt meget til det. Vi håber bare ikke, at forestillingen kommer til at stå alt for meget i en coronaskygge,« siger Jacob Schjødt.

Scenografien består af store containere, der er stablet oven på hinanden. Vis mere Scenografien består af store containere, der er stablet oven på hinanden.

Derfor er teatret også ekstra opmærksom på, hvordan billetsalget til den kommende forestilling udvikler sig. For kortere tid til premieredagen betyder kortere tid til at sælge billetter i.

»Vi er i disse dage enormt optagede af, om publikum kommer tilbage, eller om de er lidt mere tilbageholdende. For det kan ende med at have ret store økonomiske konsekvenser for os,« siger teaterdirektøren.

Heldigvis nåede teatret at sælge en del billetter til forestillingen 'Laser og pjalter' inden nedlukningen. Men for at komme i mål økonomisk er der stadig et stykke vej endnu.

»Jeg tror reelt, at vi var kommet i mål, hvis vi ikke havde været nedlukket i en måned, for der var pænt gang i billetsalget op til jul. Nu må vi så bare håbe, at de mennesker, der potentielt har lyst til at komme, rent faktisk også kommer. Men det er en stor usikkerhed for os,« fortæller Jacob Schjødt.

Op til jul levede Odense Teater også højt på deres enormt populære juleforestilling 'Jul på slottet'.

Faktisk var lige netop den forestilling den bedst sælgende juleforestilling i seks år. Og derfor var det også ekstra nedslående at skulle aflyse de sidste forestillinger op til jul.

»Vi måtte jo skuffe en hel del mennesker. Der var op til 4.000, der ikke fik lov til at se forestillingen, og så tabte vi over en million kroner bare ved at skulle betale biletterne tilbage,« siger teaterdirektøren, der i samme ombæring fortæller, at man har valgt at gemme kostumer og rekvisitter fra forestillingen til fremtidigt brug.