Torsdag kan danskerne endelig tage plads i de bløde biografsæder igen.

Og det er noget, vi har savnet.

Flere biografer beretter således om stærke salgstal forud for genåbningsperioden.

»Det står virkelig, virkelig godt til. Det er helt vildt fantastisk, og folk vil os så gerne. Vi glæder os helt vildt,« lyder det fra Line Bjørn Daugbjerg Christensen, der er direktør for biografen Øst for Paradis, der er placeret i hjertet af Aarhus.

Hun fortæller, at der allerede er solgt cirka 300 billetter til åbningsdagen, og med biografens spæde kapacitet i mente, er det rigtigt positive tal.

»Folk vil gerne ud. Nu må de så komme ud igen. De vil ud at spise, ud at få et glas vin og for at få en oplevelse uden at blive forstyrret af katten, naboen eller mobiltelefonen.«

Glæden deles tværs over landet. Hos Empire Bio fortæller direktør Mette Schramm, at der også her er stor efterspørgsel efter traditionelle filmoplevelser i biografen.

»Vi glæder os, for det ser rigtig pænt ud, og vi oplever det bedre denne gang, end vi gjorde ved genåbningen sidste år.«

Empire Bio på Nørrebro kan snart åbne dørene igen.

Da coronapandemien for alvor fik sit tag i Danmark sidste forår, måtte landets biografer smække dørene i. Dengang var biograferne tvangsnedlukkede i cirka to måneder, og da de åbnede igen, var danskerne ikke videre begejstrede for at vende tilbage.

Men to måneder er trods alt ikke det samme som fem. Nu har vi ventet længe nok, og derfor er der udsigt til, at danskerne igen valfarter i biograferne.

I udgangspunktet kunne der ellers være flere potentielle benspænd.

Man skal anskaffe sig et coronapas, og flere filmproduktioner har været lagt ned af coronapandemien, så der genudsendes flere film fra efteråret, mens især streamingtjenesterne har haft kronede dage.

Men disse faktorer opfattes ikke just som de store benspænd i branchen.

»Tværtimod. Mange film er i biografernes lukkeperiode flyttet frem til genåbningen, og vi ser ind i en meget travl premierekalender i 2021. Vi er ret optimistiske for filmprogrammet,« siger Casper Bonavent, der er direktør for Nordisk Films biografer i Danmark.

Han beretter ligeledes om flotte salgstal i forhold til genåbningen sidste år.

Mette Schramm forklarer også, at flere af de danske film har så meget momentum, og at de kun lige nåede at ramme biograferne inden nedlukningen, at de sagtens kan tåle en relancering.

Nordisk Film biografen i Lyngby.

Og så kan det godt være, at flere end nogensinde streamer film hjemme i sofaen, og at Warner Brothers har annonceret, at deres kommende udgivelser vil udkomme på HBO Max på samme tid, som de lanceres i biograferne.

Det rykker nemlig ikke det store ved biografoplevelsen:

»Vi ser ikke streamingtjenesterne som en direkte konkurrent. Biografen er stadig en ud-af-hjemmet oplevelse. De gæster, der streamer film, de går også i biografen. Så det komplimenterer hinanden,« siger Casper Bonavent.

Det eneste, der alligevel tager toppen af euforien, er de sideløbende restriktioner, som der skal tages højde for. Foruden coronapasset, der besværliggør en spontan tur i biografen, er der også forbehold som afstandskrav, der gør, at der fortsat går noget tid, inden biograferne kan fyldes helt op.

Men aktørerne er enige om, at genåbningen er det første skridt i den rigtige retning.