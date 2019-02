Isbjørnen Lynn var fredag for første gang ude med sin tre måneder gamle unge. Så billederne her.

I starten af december fødte Zoos isbjørn Lynn to unger. Den ene døde kort tid efter fødslen, den anden viste sig fredag for første gang frem for gæsterne i Københavns Zoologiske Have.

Det skete under stor opmærksomhed og i strålende solskin.

Se billederne her.

/ritzau/