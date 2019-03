Hjemmeværnet fejrede 70-års jubilæum 31. marts, og både dronningen, kronprinsessen og 500 soldater deltog.

Hjemmeværnet blev oprettet som en statslig institution den 1. april 1949, der skulle være en del af Danmarks militære forsvar.

Værnet er vokset ud af modstandsbevægelsen, da 250 af bevægelsens ledere umiddelbart efter Besættelsen blev enige om at oprette et forsvar for den danske selvstændighed.

Mandag har Hjemmeværnet 70-års jubilæum, og det blev allerede markeret søndag med en parade i Nymindegab i Sydvestjylland, hvor Hjemmeværnsskolen ligger.

Både dronning Margrethe og kronprinsesse Mary deltog.

Se billeder fra fejringen her.

/ritzau/