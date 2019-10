Radio24syvs sendetilladelse rinder ud ved midnat natten til fredag. Torsdag fejres kanalen i radioens lokaler.

Med radioprogrammer om alt fra overvågning og kriminalsager til sladder og politik er Radio24syv kommet vidt omkring.

Efter at have sendt taleradio i ni år rinder Radio24syvs tid ud natten til fredag, hvor sendetilladelsen hører op.

Følelserne er gået højt på sidste sendedag, der bliver afsluttet i radioens lokaler i København. På taget bliver der kort før midnat holdt koncert, hvor 24syv Symfonikerne som afslutning afspiller Aaron Coplands "Fanfare for The Common Man".

Når radioen for sidste gang har sendt, er der planer om, at de ansatte tager i byen for at fortsætte fejringen af de seneste ni års arbejde.

