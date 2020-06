Dronning Margrethe fyldte 80 år 16. april, men på grund af coronavirus blev dagen ikke markeret med den række af arrangementer, som var planlagt for fejringen. I dag blev dronningen fejret af børn og skoleklasser fra alle landets kommuner, som hver har lavet et maleri til majestæten. Her ses dronningen ankomme til Drabantsalen på Christiansborg. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix