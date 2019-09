I Frederikssund fik kronprinsesse Mary rigeligt med selskab til indvielsen af den nye bro over Roskilde Fjord.

Lørdag åbnede Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund med en officielt ceremoni. Derefter var der et bro-løb over den nyopførte bro.

Broen har været genstand for megen diskussion på grund af dens betalingsmetode. Her vil biler bliver opkrævet et beløb baseret på skanning af deres nummerplade eller over en brobizz.

/ritzau/