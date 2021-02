I Ishøj kan man blive testet for covid-19 i en partybus. Se billeder fra bussen her.

Ishøj er en af de kommuner, som er hårdest ramt af covid-19.

De seneste syv dage har Ishøj haft knap 180 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket er det næsthøjeste incidenstal i landet.

I kommunen har man taget anderledes metoder i brug for at få borgerne til at blive testet for corona.

I diskolysets skær og til lyden af musik kan man blive testet i en partybus. Her kan du se billeder fra det alternative teststed.

/ritzau/