I anledning af, at det torsdag er international isbjørnedag, har isbjørnene fået et læs is. Isen given bjørnene mulighed for at køle sig ned, få renset pelsen, grave efter føde og undersøge nyt. På turen ud af hulen var det da også noget, som både mor og unge var henne at undersøge. Philip Davali/Ritzau Scanpix