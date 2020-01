Varmt vintervejr giver grønne skud i skov og parker. Og stenbiderrognen er meget tidligt klar.

Foråret er kommet tidligt til Danmark.

Lidt over halvdelen af vinteren af gået. DMI betegner det som "en halvsløj vinter" med mildt vejr.

Temperaturen har været et godt stykke over gennemsnittet for en dansk vinter.

Af mangel på hvidt er naturen ved at skifte til grønt. De første planter, træer og urter er nemlig begyndt at skyde.

- Det har indtil nu været en meget lun og våd vinter, og det har fået masser af små, grønne spirer til at pible op af jorden, tidligere end de plejer. Planterne kigger ikke i kalenderen, de bliver styret af varmen i jorden omkring dem, siger Trine Sørensen, naturvejleder i Naturstyrelsen.

Der er heller ikke udsigt til sne eller vintervejr i de kommende uger, melder DMI. Derfor kan det grønne indtog så småt fortsætte.

