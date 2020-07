Også kulturminister Joy Mogensen (S) var til stede ved indvielsen af Den Kongelige Køkkenhave. Her brugte hun albuen til at give coronavenlige hilsner til øvrige fremmødte. Køkkenhaven er skabt i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen med hjælp fra en række donationer. Claus Fisker/Ritzau Scanpix