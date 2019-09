Som optakt til næste års jubilæum for genforeningen af Sønderjylland er dronningen i Slesvig-Holsten.

Dronning Margrethe er i fuld gang med et tætpakket program i den tyske delstat Slesvig-Holsten ved den danske grænse.

Dronningen ankom tirsdag til sin rejse i store dele af Slesvig-Holsten, hvor hun samlet skal være i fire dage.

Dronningen skal under sit ophold både besøge skoler, gymnasier og et alderdomshjem for det danske mindretal. Dertil skal hun besøge de to store danske virksomheder i regionen, Danfoss og Jysk.

Besøget er en optakt til den officielle markering af 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark, der fandt sted i 1920 efter to folkeafstemninger i det daværende Nord- og Mellemslesvig.

/ritzau/