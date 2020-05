Coronakrisen spolerer fejringer af 75-året for Danmarks befrielse. I vindueskarme brænder lysene.

Mandag er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt, som i lidt mere end fem år havde kontrollen i Danmark under Anden Verdenskrig.

Klokken cirka 21.30 om aftenen 4. maj 1945 blev den tyske kapitulation i Danmark bekendtgjort via af radio fra britiske BBC.

Meddelelsen afbrød aftenudsendelsen med den ikoniske sætning: "Her er London, BBC sender til Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig".

Arrangementer, der skulle markere 75-året, er på grund af coronakrisen blevet aflyst på stribe. Men befrielsen bliver alligevel mindet flere steder.

Her følger en række billeder fra fejringen rundt om i landet.

/ritzau/