Dansk fregat skal træne med den franske flådes flagskib, der er over 260 meter langt og kommer til Danmark.

Et af verdens største hangarskibe, det franske flagskib "Charles de Gaulle", kommer til Aarhus i slutningen af marts. Skibet kan sejle i årevis, fordi det er atomdrevet og er for stort til at sejle under Storebæltsbroen.

Det skal sammen med den danske fregat "Niels Juel", der ventes indsat i tre uger, deltage i øvelser i det nordlige atlanterhav, herunder Nordsøen.

Det er rent geopolitisk et strategisk vigtigt område, hvor også russerne har interesser.

/ritzau/