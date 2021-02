Et billede som den kendte stylist Dennis Knudsen har lagt op på de sociale medier, giver anledning til forargelse på Facebook.

Billedet viser Dennis Knudsen til Danmarksindsamlingen sammen med en lang række andre kendisser blandt andet realitystjernen Linse Kessler, danseren Silas Holst og bagedyst-dommer Katrine Foged Thomsen.

Danmarksindsamlingen løb af stablen lørdag aften i Tinghallen i Viborg.

På billedet sidder kendisserne meget tæt ved et bord. Uden mundbind og afstand.

Det falder flere Facebook-brugere for brystet på grund af corona-restriktionerne.

»Dårlig karma! Uden mundbind og overholder ikke de to meter,« skriver Facebook-bruger Lene Torp.

»Håber politiet kommer og giver dem alle en bøde for ikke at overholde forsamlingsforbuddet,« skriver en anden Facebook-bruger Peter Jensen.

Opslaget har fået mere end 600 kommentarer. Mange af dem er kritiske.

Dennis Knudsen fortæller dog, at der ikke var risiko for smittespredning.

»Ja, vi sad da meget tæt. Vi var allesammen lige blevet testet, og så var det vores pladser backstage, så vi kunne sidde sammen om det bord,« siger han og fortsætter:

»Alle der var med til Danmarksindsamlingen blev testet. Det er de hurtigtests, hvor man venter et kvarter på sine svar,« siger han.

Han fortæller, at der - modsat backstage - inde i studiet blev taget højde for afstand.

Det lykkedes DR med hjælp fra en lang række kendte danskere at samle 120.409.254 millioner kroner ind til coronaramte børn verden over.

De mange millioner skal nu bruges på at hjælpe børn, der lider under coronapandemiens konsekvenser i 13 af verdens fattigste lande i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Her skal pengene blandt andet hjælpe dem med at få mulighed for at komme tilbage i skole, sikre at de får nok mad, og at de også har mulighed for at få vacciner og lægehjælp.

Danmarks Indsamling er et samarbejde mellem DR og 12 humanitære organisationer, der årligt samlet ind til mennesker i verdens fattigste lande.

Den første indsamling var i 2007.