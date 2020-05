Siden corona-pandemien indtog verden, er få industrier blevet ramt hårdere end krydstogtssektoren.

Nu viser nye satellitbilleder klynger af krydstogtskibe, som blot venter på at få lov til at komme i land, skriver norske Børsen.

Billederne viser sådanne klynger i blandt andet Det Caribiske Hav og Manilabugten ud for Filippinernes hovedstad.

Men der er flere problemer med at få skibene i land:

Foto: STR Vis mere Foto: STR

Flere havne har problemer med at modtage skibene, da der simpelthen ikke er plads til alle.

For nogle handler det om, at det er dyrt at lægge til på ubestemt tid.

Og så er der nogle lande, som nægter at tage imod skibene på grund af frygt for yderligere smitte med corona.

Selvom passagererne har fået lov til at forlade skibene, så er der stadig mange mennesker ombord - skibets besætning er bogstavelig talt fanget ombord på skibene.

De sidste uger er Manilabugten på Filippinerne blevet omdannet til verdens største holdeplads for krydstogtskibe, hvoraf ingen af skibene har nogen gæster.

Mere end tyve skibe er klynget sammen udenfor kysten til Manila, skriver Reuters.

Her venter man på tilladelse til at mere end 5.3000 filipinske ansatte kan få lov til at gå i land.

Men spørgsmålet er, om der venter en bedre hverdag for ansatte, når de vender tilbage på fast grund?

De filippinske ansatte ved nemlig, at der venter en hverdag uden arbejde - og det er altså på ubestemt tid.

»Vi keder os og er ensomme. Det er frustrerende at være så tæt på hjem, men alligevel ikke. Vi føler os dog alligevel tryggere her end på land,« siger Michael Torralba Martinez, en filippinsk cruiseansat til Reuters.

Data fra skipssporingsnettet 'Marine Traffic, viste at der var 378 krydstogtskibe til søs d. 8 maj.

Nogle var stadig operative, men de fleste lå stille i klynger omkring Det Caribiske Hav, Middelhavet og Atlanterhavet.