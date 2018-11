Torsdag udkommer en ny højskolesangbog til børn, der skal inddrage dem i den danske musik- og sanghistorie.

Højskolesangbogen skal ikke længere være forbeholdt teenagere og de lidt ældre.

Folkehøjskolernes Forening udgiver torsdag en ny udgave af "Højskolesangbogen" med illustrationer specifikt til børn.

Generalsekretær i foreningen Niels Glahn forklarer, at man vil indføre børnene tidligere i den danske sangtradition.

- Vi vil gerne lidt tidligere gøre børn interesseret i dansk sanghistorie, musik og lyrik, siger han.

- Mange har været på højskole eller er vokset op i et hjem, hvor man har sunget. Det vil de gerne videregive til børnene, og de vil gerne have et omdrejningspunkt til at kunne tale om livet i al almindelighed med dem, siger han.

Bogen er sammensat af 74 allerede eksisterende højskolesange. Sangene er således ikke tilpasset børnene, men man har forsøgt at vælge de sange, som er velegnet til børn.

Niels Glahn fortæller, at baggrunden for bogen er, at Eline Haarder for fire år siden skrev til foreningen, at hun sang med sine børn og var opdraget med "Højskolesangbogen".

Hun manglede dog nogle billeder i bogen, der kunne vække og fastholde børnenes interesse, og fire år senere har man nu gjort noget ved det.

Niels Glahn er sikker på, at forældre, bedsteforældre og børn vil finde fælles interesse i bogen.

- Jeg er sikker på, at de vil tage rigtig godt imod den. Jeg har allerede præsenteret den for mine børnebørn, og de sidder og er fuldstændig forgabte over de her illustrationer, og det at vi kan synge sangene sammen, siger han.

Bogen udgives 15. november af Folkehøjskolernes Forening i Danmark og er på 100 sider.

