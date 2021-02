Det er formodentlig de færreste, som nyder at få taget en covid-19-test på en af landets testcentre.

I Glostrup Kommune har man dog gjort sit for, at oplevelsen bliver en smule sjovere.

I intet mindre end en partybus står personale klar med visir og podningsudstyr – og diskokuglen og musikken er tændt.

For selvom fadølsanlægget er afmonteret, så kører bussen rundt i kommunen til kamp mod coronavirussen.

Det noget usædvanlige syn er heller ikke gået ubemærket hen i den store verden, hvor både Brasilien, England og Frankrig har bragt billederne..

Partybussen turnerede rundt i Glostrup i begyndelsen af februar for at teste kommunens personale på blandt daginstitutioner. Det skriver Folkebladet.

For lige nu er anbefalingen fra sundhedsmyndighederne, at man bliver testet ugentligt, hvis man går på arbejde.

Det ville kommunen i samarbejde med TestCenter Danmark og Region Hovedstaden gør nemmere med det mest festlige mobile testcenter til dato.

Og konceptet er blevet taget godt imod, lyder det fra Josie Ingemann, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Glostrup..

»Jeg synes, det er et super godt initiativ, at Glostrup Kommune har valgt at køre ud på arbejdspladserne, så pædagogerne kan blive testet i arbejdstiden. Jeg synes det bringer et smil frem på læben, at man kommer ind i en partybus, og når vi nu står ved en daginstitution har bussen børnemusik ud af højtalerne,« siger hun.

Bussen ville i denne tid ellers stå parkeret uden meget fest, fordi store dele af Danmark stadig er lukket ned. Og det gør ejeren Kim Lærkesen glad..

Han mener, at vi alle trænger til at få et smil på læben over synet af en partybus som testcenter.