Et billede af Søren Brostrøm cirkulerer lige nu på Facebook, hvor det vækker stor opsigt og debat.

På billedet sidder direktøren for Sundhedsstyrelsen med opslået laptop på business-class i et af DSBs tog.

Problemet er, at han ikke er iført mundbind, og det var den detalje der fik en medpassager til at tage sin telefon op af lommen og tage et billede. Siden 22. august har det nemlig været et krav fra myndighederne, at alle passagerer i busser, tog og taxa skal bære mundbind.

»Det var et samtaleemne i kupeen, at Søren Brostrøm sad der uden mundbind. Det er derfor, han har taget billedet,« siger Sten Thorup Kristensen.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en togkupé uden mundbind. Vis mere Direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en togkupé uden mundbind.

Han har lagt billedet af Brostrøm uden mundbind på Facebook, efter at have fået det af en ven til fotografen, der tog billedet.

Billedet er taget 11. november i et tog på Sjælland med retning mod København, oplyser han.

»Fotografen har fortalt, at konduktøren gik forbi fire gange uden at sige noget, indtil en medpassagerer kraftigt opfordrede konduktøren til at tage affære. Først da bad konduktøren Brostrøm tage mundbindet på, hvilket han så gjorde,« oplyser Sten Thorup Kristensen.

Fotografen ønsker ifølge Sten Thorup Kristensen ikke selv at blive interviewet, men har givet tilladelse til at billedet kan bringes.

»Jeg tænkte først, at jeg ikke ville bringe det, men så kom den kampagne, hvor Søren Brostrøm står i spejlet med onde øjne. Jeg synes, sådan en kampagne skaber frygt blandt folk, og så bliver det værre, når manden ikke selv overholder retningslinjerne,« siger han.

Sundhedsstyrelsen har i en kommentar til en vred bruger på Facebook bekræftet, at det er Søren Brostrøm på billedet, og at han har kørt i tog uden at iføre sig det obligatoriske mundbind.

»Mht til det link du har sendt med Søren Brostrøm, så har jeg lige talt med ham, og han husker godt episoden. Det er rigtigt, at han kortvarigt ikke havde mundbind på i toget, men heldigvis kom togkontrolløren kort tid efter forbi og mindede ham om mundbindet,« lyder det i en kommentar fra Sundhedsstyrelsen underskrevet af 'Marie, Sundhedsstyrelsen'.

Søren Brostrøm var manden der på et pressemøde 25. august 2020 introducerede danskerne til brugen af mundbind. Med stor charme og indlevelse viste han, hvordan man ifører sig et mundbind korrekt.

»Det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det. For jeg har tyve års erfaring. Det er jeg godt klar over, at andre ikke har,« lød det kækt fra sundhedsdirektøren på pressetmødet, hvor han fik både statsministeren og sundhedsministeren til at bryde ud i latter.

Søren Brostrøm medvirker også i informationsmateriale, hvor han indskærper over for danskerne, at de skal blive hjemme, holde afstand og gå med mundbind.

Men selvom direktøren udadtil er den store indpisker af corona-reglerne, tager han det noget mere afslappet, når det gælder hans privatliv.

I oktober fortalte 27-årige Linnea Bloch fra København, at hun flere gange har observeret Søren Brostrøm i træningscenteret SATS, hvor han konsekvent undlod at spritte træningsmaskinerne af efter brug.

(ARKIV) Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på under pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, lørdag den 15. august 2020. I fire af fem regioner vil coronasmitten dale i de kommende to uger, forventer Seruminstituttet. Antal nye tilfælde er for nedadgående, og kontakttallet falder. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på under pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, lørdag den 15. august 2020. I fire af fem regioner vil coronasmitten dale i de kommende to uger, forventer Seruminstituttet. Antal nye tilfælde er for nedadgående, og kontakttallet falder. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun dokumenterede det med en videooptagelse, hvor hun konfronterer sundhedsdirektøren med den manglende afspritning.

»Er du færdig med den der maskine derhenne?« spørger hun Søren Brostrøm i videoen, hvortil han svarer 'ja'.

»Skal du så ikke spritte den af?« spørger hun ham.

Efter 15 sekunders pause svarer Søren Brostrøm: 'Hva' siger du?', hvortil Linnea gentager spørgsmålet:

»Skal du så ikke spritte den af?« hvorefter Søren Brostrøm kigger på hende og siger:

»Skal jeg det? Det gør jeg så.«

Efterfølgende lagde Søren Brostrøm en video på instagram, hvor han erkendte at have glemt afspritningen flere gange.

»Der er bare det at sige til det, at jeg er et menneske, og jeg strammer mig an, og det har jeg også gjort i fitnesscentret,« sagde han i videoen.

Et stort dansk studie pegede for nyligt på, at mundbind ikke som antaget halverer risikoen for at blive smittet med corona, men måske snarere giver en moderat beskyttelse på omkring 15-20 procent for den der bærer mundbindet.

I den forbindelse sagde Søren Brostrøm, at der ingen garanti er for at mundbindet giver stor beskyttelse, men at myndighederne alligevel fastholder kravet om mundbind i blandt andet offentlig transport.

»Mundbind har nogen effekt, den er nok ikke voldsomt stor, det har vi heller aldrig sagt, og det er også derfor, vi siger, at det er et supplement,« sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til DR.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Søren Brostrøm.