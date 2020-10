Det norske advokatfirma 'Berngaard' havde egentlig fået taget et billede af firmaets partnere, fordi de vil vise frem og var stolte over, at de som det eneste advokatfirma havde opnået lige dele kvindelige og mandlige partnere.

Men billedet fik en noget anden modtagelse på sociale medier. Faktisk bliver det kritiseret for det stik modsatte. Det skriver norske Borsen.

På billedet ses fire kvinder, der står tæt sammen til venstre billedet, og til højre står fire mænd i powerposes og fylder det meste af billedet.

Særligt på Twitter og Facebook bliver billedet diskuteret. Billedet får blandt andet kritik for at fremhæve mændene og underminere kvinderne.

Dagens mest parodiske bilde pic.twitter.com/D6G41d21wt — Lene Westgaard-Halle (@LeneWestgaard) October 13, 2020

Altså en kritik af, at billedet er direkte undertrykkende overfor kvinder.

En bruger skriver blandt andet:

'Lyset kommer fra højre, så kvinderne står bogstavelig talt i skyggen af mændene. Mændene tager også 2/3 ad pladsen på billedet, mens kvinderne er trykket sammen på den sidste tredjedel. Fascinerende billede på så mange måder'. Skriver en bruger.

– Og den kritik er der altså rigtig mange der deler på sociale medier.

Advokatfirmaet har dog forsvaret billedet, som de på forhånd har godkendt:

»Hos os tæller alle lige meget. Vi har en lige kønsbalance på alle niveauer i selskabet. Vi så ikke for os, at denne nyhed ville få denne negative opmærksomhed, men her bagefter kan vi godt se, at det ikke var det bedste billede til at belyse sagen,« siger daglig leder Inger Roll-Matthiesen.