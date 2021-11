Verdens lande bør bruge minimum en milliard dollar om året på at forberede sig på den næste pandemi og biologiske terrorangreb gennem såkaldte ‘germ games’, hvor man populært sagt gennemspiller forskellige trusselsscenarier.

Sådan lyder det fra Microsoft-stifter og mangemilliardær Bill Gates ifølge flere medier, blandt andre News.com.au.

‘Germ’ betyder mikroorganisme, og Bill Gates har gennem længere tid advaret mod, at mikroorganismer som ondartede vira kan have voldsom indflydelse på hele verden.

Allerede i oktober 2019 – en måned før covid-19 blev fundet i Wuhan – var fonden ‘Bill and Melinda Foundation’ sammen med The John Hopkins Centre for Health Security dybt involveret i forsøg med simulationer af, hvordan en pandemi spreder sig, om hvordan det kan håndteres.

Bill Gates har under coronapandemien været en insisterende stemme, og nu anbefaler den 66-årige mangemilliardær, at verdenssundhedsorganisationen WHO nedsætter en særlig Pandemic Task Force, der skal forberede verden på den næste pandemi.

Gates mener, at de vestlige lande står med et stort ansvar og kan gøre det ‘dramatisk bedre’, selvom verdens lande lige nu har Covid-19 øverst på dagsordenen.

Microsoft-stifteren mener også, at verden er håbløst uforberedt på biologiske terrorangreb.

»Ok, hvad gør vi, hvis en bioterrorist smider en smallpox (dødelig virus, red.) i 10 lufthavne? Altså, hvordan ville verden reagere på det?« spørger Bill Gates og fortsætter:

»Der er naturligt opståede epidemier og bioterroristiske epidemier, som kan blive meget værre end, hvad vi har oplevet i dag. Fremskridtene i den medicinske videnskab skal give os værktøjerne, altså, vi kan gøre det meget bedre.«

Der er brug for, at pengene bliver fundet inden for det næste år, og at WHO får nedsat en global pandemi taskforce, mener Gates.

Han har doneret millioner af dollar til kampen mod covid-19, men han påpeger, at skatteborgene er nødt til at bidrage nu og mere til at sikre verden bedre mod fremtidens pandemier og potentielle bio-terrorangreb.

Navnlig i verdens rigeste lande.

Supermagten USA og vestlige lande som Storbritannien er nødt til at afsætte milliarder af dollar for at sikre sig mod fremtidens virale trusler, mener Gates.

»Jeg håber, at jeg om fem år kan skrive bogen ‘Vi ER klar til den næste pandemi’, men det vil kræve tocifrede milliardinvesteringer i videnskab og udvikling. USA og Storbritannien er nødt til at være en del af løsningen.«