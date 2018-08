Flere utilfredse kunder har vundet over Bilka i en sag om billige iPhones. Det skriver finans.dk.

Sagen begyndte i november, hvor kunder købte en iPhone 8 til 4.323 kr. på Bilkas hjemmeside. Det var imidlertid en fejl fra Bilkas side – telefonerne skulle i virkeligheden have kostet 6.186 kr.

Flere kunder nåede imidlertid at benytte sig af det gode tilbud, men Bilka annullerede deres ordrer med den begrundelse, at kunderne burde have vidst, at tilbuddet var for godt til at være sandt.

Men nu har Forbrugerklagenævnet afgjort én af sagerne – og den er faldet ud til kundens fordel.

»Det glæder os, såfremt forbrugerne har fået en tilfredsstillende afgørelse. Vi har fulgt sagen og mente fra begyndelsen, at kunderne havde en sag, og at der i dette tilfælde ikke var tale om en åbenlys prisfejl,« siger Paula Brammann, juridisk konsulent hos Forbrugerråde, til finans.dk.

Salling Group, der ejer Bilka, har nu indgået forlig med de øvrige kunder, der har klaget. En enkelt afventer stadig en afgørelse på sin klage i Forbrugerklagenævnet.